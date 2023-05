Scritta con insulti omofobi contro un assessore di Milano

La lista civica 'Beppe Sala sindaco' condanna in una nota le scritte apparse in piazza Capuana a Quarto Oggiaro contenenti insulti omofobi nei confronti dell'assessore del Municipio 8 Fabio Galesi. "Riconosciamo il grande valore dell'operato di Galesi sul territorio e siamo convinti che tali atti di vigliaccheria ne siano l'ennesima conferma. Nella nostra città non c'è spazio per il linguaggio d'odio e le discriminazioni - scrivono i consiglieri -. Chiediamo che le forze dell'ordine intervengano per identificare i responsabili di questo gesto e che tutte le forze politiche si schierino contro ogni forma di comportamento minatorio o intimidatorio". L'appello è stato sottoscritto dagli altri gruppi del Consiglio comunale, dal Pd, dai Riformisti, da Europa Verde, da Forza Italia, dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Iscriviti alla newsletter