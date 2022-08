Scritte antisemite contro Fiano: "No fanatismi, io per due popoli e due Stati"

Scritte antisemite sui muri contro Emanuele Fiano, deputato Pd figlio del sopravvissuto ad Auschwitz Nedo Fiano e candidato a Sesto San Giovanni. “C’è un odio inestinguibile che circola. Chi ama i palestinesi odiando gli ebrei e Israele, in qualsiasi partito militi, fa il peggio del peggio possibile. Io sono sempre per 2 popoli 2 stati. Per me sempre no al razzismo all’antisemitismo e al fanatismo, di qualsiasi tipo e sempre”. Lo scrive su Twitter lo stesso Fiano, allegando le foto delle scritte insultanti comparse sui muri in viale dell’Università a Roma contro di lui, Letta e Calenda.

La solidarietà di Enrico Letta a Fiano

"Con tutta la voce che abbiamo: Forza Emanuele Fiano, non ti fermeranno, non ci fermeranno", è il messaggio di solidarietà del segretario dem Enrico Letta.

Serracchiani: "Fiano, nessuna intimidazione fermerà il tuo impegno"

"Nessuna intimidazione riuscirà a fermare il tuo impegno. Caro Emanuele Fiano siamo con te e con la tua determinazione ad andare avanti". Così la capogruppo Debora Serracchiani con le deputate e i deputati del gruppo Pd a proposito delle scritte comparse ieri presso l'Università La Sapienza a Roma.