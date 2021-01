Scuola, a Milano 10 licei occupati: "serve cambiamento radicale"

Sono ormai 10 i licei che in questi giorni hanno organizzato proteste e occupazioni contro la didattica a distanza a Milano. L'ultimo e' l'Einstein, che da stamattina alle 9 ha 'riaperto i cancelli' per i ragazzi che hanno deciso di fare lezione all'interno. Da quanto si sa, non e' ancora certo se resteranno anche per la notte. Gli altri licei occupati fino ad oggi sono il Manzoni, il Tito Livio, il Berchet, e il Parini, tutti classici, e poi il Severi, il Correnti, il Volta e il Vittorio Veneto.

"E' la decima occupazione in poco piu' di una settimana: e' giunto il momento che le istituzioni ci ascoltino e che inizino a dare veramente priorita' alla scuola", scrive l'Unione degli Studenti in un comunicato. "Queste mobilitazioni dimostrano la necessita' di un cambiamento radicale del nostro sistema scolastico in modo tale da permetterci di tornare a scuola veramente in sicurezza", conclude il sindacato studentesco.