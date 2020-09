Scuola, l'asilo in via Verga non apre: ci sono i topi

Restano chiuse le porte dell'asilo di via Verga di Milano che oggi, a differenza degli altri asili della città, non è tornato ad accogliere i bambini per il primo giorno di scuola. Il motivo? La presenza di topi nella struttura. A denunciare l'accaduto sono stati alcuni genitori sulla pagina Facebook del Comune di Milano. "Oggi - si legge in un post - la scuola materna di via Verga, non ha riaperto perché la derattizzazione non è andata a buon fine". "Mi unisco ai genitori che denunciano la situazione inqualificabile di Via Verga - scrive un'altra mamma -. Non ci sono scusanti per quanto accaduto. Sarebbe potuto succedere anche senza l'emergenza del momento ma è ancora più grave perché i nostri bambini hanno già pagato un prezzo alto per tutti mesi passati. Il Comune deve agire immediatamente". Tra i commenti c'è parecchia amarezza. "Bambini tristi dopo tanta aspettativa e preparazione al ritorno - scrive un'altra mamma su Facebook - solo oggi si rendono conto che ci sono i topi?? Solo oggi alle 8.20 ci avvertono che i bambini non sarebbero potuti entrare alle 8.30. Chiediamo spiegazioni e urge attivarsi per riaprire la scuola in tempi brevi. Beppe Sala chiediamo il suo aiuto e il suo interessamento".