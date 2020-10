Scuola: caos supplenti a Milano, sistema assegnazioni bloccato dal 2 ottobre

La Cgil Scuola di Milano andra' oggi al provveditorato di Milano per ottenere chiarimenti riguardo al caos che si e' generato sulle nomine dei supplenti. Secondo quanto riferito, infatti, il sistema informatico SiGeCo che gestisce le assegnazioni e' bloccato dal 2 ottobre. Nella schermata che si e' presentata agli aspiranti supplenti, si precisa che il sistema si occupa soltanto della gestione delle domande senza alcun algoritmo e che le "operazioni di nomina sono gestite in autonomia da alcuni funzionari dell'Ufficio scolastico territoriale, ciascuno coi propri metodi e tempi. Noi non sappiamo quali siano", conclude nell'avviso ai lavoratori precari la societa'. I sindacati, dal canto loro, lamentano di essere stati "estromessi da qualunque forma di controllo sulla legittimita' delle nomine". "SiGeCo abdica al suo ruolo", afferma la Flc Cgil in una nota.