Scuola: Comune Milano, 25milioni per Piano diritto allo studio

La Giunta comunale di Milano approva lo stanziamento di 25,2 milioni di euro per l'anno scolastico 2024/2025 da destinare al trasporto scolastico, alle scuole per attivita' e progetti, al sostegno agli alunni e alle alunne con disabilita', alle famiglie per l'acquisto di cedole librarie e agli interventi per contrastare la dispersione scolastica. Con una dotazione finanziaria di 2,4 milioni di euro in piu' rispetto ai fondi stanziati lo scorso anno, quest'anno il Piano di Diritto allo Studio prevede alcune novita' importanti, quali ad esempio l'introduzione di un contributo per le gite scolastiche di classi con alunni e alunne con disabilita' e la messa a sistema di tutti gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica. Tra le novita' del Piano del Diritto allo Studio, una significativa messa a sistema degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica, in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, con il Protocollo sulla legalita' firmato con Prefettura di Milano, Tribunale ordinario di Milano, Tribunale dei Minori, Procura, UST, ATS di Milano e Citta' Metropolitana, a cui si aggiunge il recente protocollo di collaborazione con la FOM.

Iniziative di supporto e inclusione

Nell'anno scolastico 2024/2025 saranno confermati, grazie a uno stanziamento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, i finanziamenti per i quattro Polistart che lavorano per favorire l'inserimento scolastico dei minori neoarrivati in Italia e facilitarli nell'apprendimento dell'italiano e che quest'anno hanno gestito oltre 5.200 richieste di supporto per alunni e alunne per inserimento scolastico, corsi di italiano, mediazione linguistica culturale. Confermato e ampliato il sostegno al servizio delle scuole della seconda opportunita', che offrono ai ragazzi e alle ragazze con storie di fallimento nel sistema scolastico ed educativo percorsi paralleli o alternativi alla scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di aiutarli nel conseguimento della licenza media. Alla scuola popolare che vede come capofila di una rete di istituti comprensivi l'IC Arcadia, si aggiungera' dal prossimo anno scolastico il sostegno da parte del Comune alla scuola bottega, con capofila l'IC Locatelli Quasimodo. Agli istituti comprensivi che vorranno proporre soluzioni di accompagnamento a scuola alternativa, saranno assegnati contributi specifici. Infine sara' avviato il percorso per creare l'Osservatorio sulla dispersione scolastica, realizzato con il supporto del mondo accademico e in stretta collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale.

Stanziamento record per il potenziamento dell'integrazione scolastica

Anche per il prossimo anno scolastico, l'intervento piu' importante, con uno stanziamento di 18,1 milioni di euro - 1,4 milioni in piu' rispetto allo scorso anno -, e' dedicato agli interventi per l'integrazione scolastica e il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilita' che, nel corso dell'anno scolastico ed educativo appena concluso, hanno permesso di assicurare l'assistenza educativa per quasi 4.800 alunni e alunne delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, sia statali che paritarie. E' confermato il trasporto scolastico dedicato ai circa 450 studenti disabili delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Per quanto riguarda il trasporto agli alunni e alle alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado, sono stati rivisti i criteri di attivazione prediligendo l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale o di progetti di accompagnamento quali il pedibus anziche' di un sistema di autobus aggiuntivi. Alle 72 autonomie scolastiche presenti in citta' saranno poi assegnati, a seconda del numero di iscritti, 730mila euro da utilizzare per le funzioni miste del personale Ausiliario tecnico amministrativo (Ata) e per spese di cancelleria e ufficio. Confermati i fondi (2,2, milioni di euro) per l'acquisto di libri di testo della scuola primaria e dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti e quelli per i servizi di prescuola e giochi serali, con uno stanziamento di 3,8 milioni di euro.

Scavuzzo: "Verso una scuola sempre più inclusiva"

"Il Piano di Diritto allo Studio permette al Comune di riordinare gli interventi educativi e di supporto ai percorsi scolastici, facendo il punto sulle risposte alle nuove criticita', sui progetti da implementare e ovviamente sulle risorse da mettere a disposizione per rafforzare la risposta ai bisogni di alunni e alunne, in un costante rapporto di collaborazione con la comunita' educante e la citta' nel suo insieme - sottolinea la Vicesindaco e assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo -. L'azione dell'Amministrazione sara' attuata come di consueto di concerto con le scuole, e quindi con insegnanti ed educatori, gli enti del Terzo settore e i privati che in collaborazione col pubblico concorrono a realizzare una scuola sempre piu' inclusiva, accogliente e vicina a ciascuno. Particolare attenzione ai progetti che potremo rafforzare anche con fondi europei e nazionali, e alla qualita' educativa e all'innovazione pedagogica dei progetti su cui lavoriamo in una strategia di rete sempre piu' solida a partire dall'impegno per il contrasto alla dispersione scolastica, per l'inclusione e l'ampliamento dell'offerta educativa".