Scuola, Galli: Prima dei banchi ripristinare presenza sanitaria

"Da mesi sostengo che va ripristinata una presenza sanitaria nella Scuola. Piuttosto che dei banchi bisognava preoccuparsi della presenza sanitaria nella Scuola. La sorveglianza epidemiologica non va scaricata sui cittadini. Più test e meno plexiglass, più test e meno banchi. C'è più del 30% e ancor più nei giovanissimi di persone che si infettano e rimangono asintomatiche". Così Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano, ad Agorà su Rai3.



"Soprattutto per i più piccoli, 5 o 6 ore in classe con la mascherina sono francamente utopia. E se vogliamo essere onesti intellettualmente, dobbiamo dire che il distanziamento si può tentare, ma per un bambino di 8 anni è difficile", ha proseguito Galli: "Mi sarebbe piaciuto anche, se non possiamo parlare della luna nel pozzo con questi tempi brevi, che a scuola ci fossero seri presidi sanitari che potessero più facilmente controllare la situazione nel suo evolvere" .