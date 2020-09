Scuola: Galli, vanno riaperte anche se non tutto pronto



"Non saremo mai pronti nel breve alla riapertura delle scuole, perche' non si puo' essere completamente pronti in una situazione di questo genere e partendo da una realta' delle scuole disastrata da decenni di carenze nell'intervento sulle strutture scolastiche. Pensare di essere al meglio per poter fronteggiare un'epidemia come questa ora e' un dato improbabile, pero' la cosa va fatta. Inoltre non e' uno scandalo se l'apertura viene regolata a seconda del livello di preparazione e del grado sicurezza che nelle varie parti del Paese e anche nelle diverse scuole si riescono a raggiungere. Non e' una gara tra maggioranza e opposizione o tra Governo e Regioni a chi mette la bandierina sulla possibilita' di andare ad aprire le scuole in questa o quella data. L'unica gara legittima che ci puo' essere e' quella di permettere ai ragazzi di andare a scuola nelle migliori condizioni possibili compatibilmente con la situazione che si vive." Lo ha detto a Tribu', su Sky TG24 Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano.