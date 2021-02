Scuola, il prefetto valuta il ritorno in presenza al 75%

Verso il ritorno degli studenti delle superiori in presenza al 75% a Milano e provincia. Buone indicazioni giungono dal prefetto Renato Saccone, che ieri ha aperto ad un incremento a due settimane dal ritorno in classe della metà degli studenti. Questo perchè non si è registrato un aumento dei contagi all'interno degli istituti. Nulla osta dunque a proseguire il percorso sino al 75%. Ma non nell'immediato: il piano prevede di testare entro un paio di settimane anche la tenuta del sistema dei trasporti. Oggi Saccone ed il provveditore di Milano Marco Bussetti incontreranno una delegazione di presidi.

Sul fronte trasporti, l'assessore milanese Marco Granelli ha ribadito che nel capoluogo l'orario più critico è quello tra le 8.20 e le 8.55, chiedendo nuovamente che singoli professionisti e cittadini si spostino dopo tale fascia oraria. Già oggi infatti, come riferisce Repubblica, "La M1 sfiora il 92 per cento del limite di capienza (prevista al 50 per cento), la M2 supera l’80, con particolari criticità fra Lambrate e Loreto" nella fascia oraria più critica del mattino.