Scuola, il Tar dà ragione a istituto di via Vivaio e ferma il trasferimento

Scuola, il Tar da ragione a istituto di via Vivaio e ferma il trasferimento

Il Tar di Milano dà ragione ai ricorsi presentati da due cordate di genitori dell'istituto per ciechi di via Vivaio, che chiedevano l'annullamento del trasferimento della Vivaio dall'attuale sede (dove Palazzo Marino paga un canone d'affitto) alla scuola comunale di via D'Annunzio, attualmente in ristrutturazione proprio in vista del trasloco degli alunni. Secondo i giudici il trasferimento non garantirebbe lo stesso standard di educazione nella nuova ubicazione. Soddisfatta la Lega milanese, che da tempo è impegnata nella battaglia per tutelare genitori e bambini della scuola. "Una grande vittoria che condanna il comune a pagare le spese legali, ma che dimostra come ci siano dei grossi difetti anche in fase istruttoria della delibera che prevede lo spostamento della scuola", afferma il capogruppo del Carroccio a Palazzo Marino, alessandro Verri, secondo cui poiché "la scelta folle del Comune si è scontrata con il buon senso", ora "pretendiamo delle scuse e un passo indietro dell'amministrazione".