Scuola, mancano 20 mila insegnanti. Lega in piazza: "Azzolina si dimetta"

"In provincia di Milano lunedi alla riapertura delle scuole mancheranno circa 20mila precari, di questi 12mila insegnanti di sostegno. Sono i numeri forniti dai sindacati, non dalla Lega. Sono sei mesi che le scuole sono chiuse, sono settimane che assistiamo agli show ridanciani della Azzolina nelle trasmissioni televisive compiacenti, alle sue interviste e agli insulti rinvolti alla Lega solo perché ha osato porre dubbi ed evidenziare criticità che adesso diventano drammatiche. Lunedì chi coprirà questi 20mila posti vacanti? Questo fine settimana la Lega sarà in tutte le piazza per raccogliere le firme dei cittadini per chiedere le dimissioni di questo ministro incapace, anche se ad andarsene dovrebbe essere chi ha la responsabilità finale sull’operato dei ministri ovvero il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte." Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.