Scuola, Milano chiede a Regione test sierologici gratuiti per tutti

Test sierologici obbligatori e gratuiti da effettuare prima del ritorno in classe per tutto il personale 'scolastico' da affiancare a test 'pungidito' volontari per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni, compresi quelli iscritti ai centri estivi delle scuole d'infanzia comunali. Questa la proposta che il consiglio comunale di Milano farà a Regione e Governo dopo che un apposito ordine del giorno ha ottenuto oggi il disco verde dal consiglio comunale

"Sappiamo che e' l'unico sistema, secondo le indicazioni dell'Oms, che allo stato attuale ci puo' permettere di capire la situazione", afferma il consigliere Pd Diana De Marchi, firmatario del provvedimento. Da li' la richiesta dei pungidito, gratuiti e volontari, per i bimbi fino a 6 anni, in modo da "avere dati pediatrici su alcune fasce d'infanzia ad oggi inesistenti" e ottenere "indicazioni fondamentali per la riapertura complessiva dei servizi a settembre"