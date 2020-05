Scuola, Sala: "Quattro cantieri avviati, altri 15 a fine maggio"

"Le scuole sono fondamentali dunque nella ripartenza dei lavori ho dato priorita' proprio alle scuole. Quattro cantieri sono partiti e altri 15 inizieranno entro fine maggio". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video messaggio ai cittadini su Facebook, la prima parte girata nel cantiere per la realizzazione di una nuova scuola in via Pisa. I lavori che saranno effettuati riguardano "certificati anti incendio, rifacimento di impianti elettrici, solai, quello che e' necessario. In alcuni casi, come la fatiscente scuola di via San Paolino, e' previsto l'abbattimento ma ci sono altre due nuove scuole in costruzione, la scuola di via Viscontini e la scuola di via Brocchi, che saranno belle come quella di via Pisa". Quanto a quest'ultima, la scuola di via Pisa, "e' un progetto importante per noi, per il Comune 10 milioni di euro di investimento e la volonta' di consegnarla in tempo utile per il prossimo anno scolastico - ha precisato Sala -. Ho spuntato la promessa di essere pronti a settembre". La scuola avra' 20 aule, 11 laboratori, una palestra di 500 metri quadrati, un campo sportivo esterno per un totale complessivo di 5 mila metri quadrati. Dal punto di vista ambientale verra' servita da 20 Kilowatt di fotovoltaico, solare termico e pompe di calore.

"Dipendenti Atm al 60% positivi al test sierologico? Balle"

Sala ha aggiunto: "Nei giorni scorsi abbiamo avviato dei test sierologici sul personale di superficie di Atm che mirano a definire quanti di loro hanno fatto il coronavirus, in maniera sintomatica o asintomatica, e sono quindi tendenzialmente immuni. Per quelli positivi poi facciamo subito il tampone. Su questo chiedo collaborazione ai media, anche su notizie che possono essere destabilizzanti. Ieri e' uscita una notizia secondo cui dai test risulterebbe che il 60% degli autisti di Atm ha fatto il coronavirus. E' una balla e lo e' largamente". Sarà il professor Massimo Galli, direttore dell'Unita' Operativa di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco a " confermare i numeri nei prossimi giorni. Ma chiedo a chi fa uscire certe notizie di sentire prima noi".