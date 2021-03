Scuole chiuse a Milano? Le varianti sono una bomba: ipotesi non esclusa

Rischia di essere una bomba. La situazione, a Milano e in Lombardia, sta peggiorando ora dopo ora. Anche perché alcune varianti che sono state isolate pare che resistano al vaccino e questo rende tutto più complicato, in una corsa contro il tempo da Pfizer e dalle altre case farmaceutiche.



E le scuole di ogni ordine e grado che cosa faranno? La domanda sta agitando tutte le chat dei genitori, e rispondere in questo momento è complicatissimo. Secondo fonti di Affaritaliani.it Milano in Regione Lombardia stanno ipotizzando una tripartizione con un puzzle di difficilissima composizione. La valutazione verrà fatta territorio per territorio. Un terzo delle scuole saranno in territori a chiusura completa, un terzo a rischio e un terzo invece rimarranno aperte. E Milano? Attualmente è osservata speciale, ma ora di lunedì non si esclude che si possa decidere la serrata generale. La notizia ovviamente non è confermata e nessuno prende posizione, in questo momento, ma dagli ospedali e dalle strutture tecniche non ci sono buone notizie in arrivo. La battaglia di Milano e della Lombardia, l'ennesima, sta entrando ancora una volta nel vivo.



fabio.massa@affaritaliani.it