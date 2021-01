Scuole chiuse in Lombardia, flash mob in piazza Duomo

Una manifestazione con circa 400 tra studenti, insegnanti e genitori, si e' svolta questa sera in piazza Duomo a Milano. I ragazzi hanno esposto diversi cartelli e striscioni contro la didattica a distanza, ribandendo loro "diritto allo studio negato". "No school, no future", recita in inglese uno striscione, che prosegue: "Non rimandate la scuola, rimandateci a scuola". Diversi gli slogan che sono stati ripetuti anche durante alcune testimonianze al microfono. "La scuola non e' il problema e la Dad non e' la soluzione", commenta una delle organizzatrici del movimento 'No Dad' a Milano, che per diversi giorni si e' riunito davanti a palazzo Lombardia, per con tablet e computer per 'studiare' a distanza, e allo stesso tempo 'in presenza', per testimoniare tutte le difficolta' dell'apprendimento online.

Qualcuno poi parafrasa l'acronimo Dad, con "destroy adolescent developement". In piazza, durante il presidio iniziato dopo le 17 e concluso alle 19 circa, sono anche stati accesi un paio di fumogeni colorati. Una delle insegnanti che fa parte del gruppo di circa un centinaio presenti in piazza a fianco ai ragazzi, porta addosso un cartello molto critico nei confronti della ministra dell'Istruzione: "Azzolina a casa", recita. Cristina Di Battista, docente dell'Istituto commerciale Cattaneo di Piazza Vetra, in centro a Milano, spiega poi il perche' della sua critica alla titolare del dicastero: "Doveva stabilizzare i precari, dotare le scuole di termoscanner, avviare lo screening con i tamponi rapidi, e far arrivare i vaccini antinfluenzali a docenti e studenti. Invece tutto questo non e' avvenuto. Noi insegnanti stiamo facendo una fatica tripla per cercare di motivare i nostri alunni, e quando non collaborano e' una responsabilita' nostra: non e' giusto".