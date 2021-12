Scuole di Milano sul podio contro cyberbullismo, hate speech e fake news

Milano, tante le iniziative contro il bullismo

Milano è la città italiana con più lezioni di cittadinanza digitale svolte dalle scuole sui temi di bullismo, cyberbullismo, diritti e doveri online, fake news, hate speech, web reputation, revenge porn, body shaming, privacy online, basati sui dieci principi del Manifesto della comunicazione non ostile. Oltre 3.200 insegnanti hanno già aderito alla prima piattaforma didattica digitale AncheIoInsegno.it, ideata dall’Associazione Parole O_Stili e dal Ministero dell’Istruzione, coinvolgendo 48.000 studenti milanesi in percorsi didattici che aiutano ad avere una maggiore consapevolezza della rete e a viverla nel modo più corretto.

La Lombardia, con oltre 12.000 insegnanti iscritti è la regione più attiva nel voler sensibilizzare i più giovani a un uso corretto dei social network. Sul podio segue Bergamo che conta 2.500 insegnanti e Brescia con 2.000 insegnanti. Il 36% dei docenti iscritti a AncheIoInsegno.it sono della scuola primaria, il 34% e il 21% rispettivamente della scuola secondaria di Primo e di Secondo Grado, e, infine, il 6% della scuola dell’infanzia.

Obiettivo sensibilizzare i giovani sul tema del bullismo

A livello nazionale, sono quasi 33.000 gli insegnanti che utilizzano AncheIoInsegno.it e il materiale didattico di Parole O_Stili, arrivando a coinvolgere oltre 1 milione di studenti. Guardando, invece, la classifica regionale, la Lombardia è seguita dal Veneto con 2.246 insegnanti e dalla Puglia con 1.991.

“Siamo fieri del successo che sta riscuotendo #AncheIoInsegno; da febbraio 2021 a oggi ha ricevuto oltre 425mila visualizzazioni di pagina. Un numero impressionante che ci dimostra quanto stia diventando un punto di riferimento per le scuole e per gli insegnanti italiani” - ha dichiarato Rosy Russo, fondatrice di Parole O_Stili - “Con questo progetto vogliamo essere ogni giorno al fianco degli insegnanti per contribuire alla formazione di cittadini digitali consapevoli, certi che l’educazione sia l’unica risposta per affrontare le sfide poste dal web. In questo percorso di cambiamento culturale che ci attende, Parole O_Stili è pronta a fare la sua parte.”

Una piattaforma contro bullismo e hate speech

AncheIoInsegno.it raccoglie quasi 400 attività didattiche e un Percorso di Educazione Civica, consultabile gratuitamente, che ha come filo conduttore il Manifesto della comunicazione non ostile e i suoi valori ed è pensato per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Tre sono gli assi fondamentali attorno a cui ruotano i contenuti del Percorso di Educazione Civica: Cittadinanza digitale, attraverso i 10 principi del Manifesto della comunicazione non ostile; Costituzione, raccontata insieme alle principali Carte internazionali; sostenibilità, basata sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU.

Tra le funzionalità offerte dalla piattaforma c'è la possibilità di caricare foto e video delle esperienze fatte in classe, votare le singole attività didattiche e condividerle via social o mail con altri colleghi. Inoltre, attraverso i filtri, è possibile cercare facilmente le attività per il proprio ordine e grado o per argomento. Grazie a un nuovo profilo utente è possibile, inoltre, tenere traccia di tutte le attività svolte e salvare quelle da utilizzare in futuro. La piattaforma, liberamente accessibile a tutti previa iscrizione, è raggiungibile al seguente link: https://www.ancheioinsegno.it/

