Se ami i balconi sei di sinistra. Se invece vuoi la Fiera, di destra

di Fabio Massa



C'è una cosa che mi stupisce, da sempre. Il fatto che anche in un momento come quello attuale la politica pervada l'Italia. Hai voglia a dire che la politica è morta. La politica vive e imperversa su di noi. Vive in noi. Così, in questa strana situazione, chi canta sui balconi è immediatamente de sinistra, e chi li critica, è immediatamente di destra. Chi si chiede dove siano finite le Sardine è immediatamente leghista, chi le difende è di sinistra anche se effettivamente non si capisce se se ne siano tornate in scatola, vista la diffusione del virus. E fin qui, siamo al folklore, perché chissenefotte delle sardine. Però poi c'è di peggio. Se ti piace l'ospedale in Fiera sei di destra, se vuoi che riaprano l'ospedale di Legnano, dove le tubature sono marce, sei di sinistra. Se dici che il sindaco di Milano è sparito sei di destra, se dici che invece sta lavorando per il rilancio sei di sinistra. Addirittura sulla diffusione vergognosa della bozza di decreto, la notte che è stata presa d'assalto la Stazione Centrale, ci sono la destra e la sinistra. Se dici che Conte ha fatto una cappellata atomica sei di destra, se dici che a diffondere la bozza è stata Regione Lombardia, cosa poi smentita dai fatti, invece sei di sinistra. Se ti preoccupi perché se non ci stermina il virus ci penserà la crisi economica, sei servo dei padroni. Se gioisci che l'aria è più pulita e anche se non mangeremo più il cielo è sempre più blu, sei ambientalista. Altro che la politica è morta. La politica è vivissima. Siamo noi che stiamo morendo. I nostri amici, i nostri parenti. La gente di Bergamo, di Brescia, di Lodi, di Milano. Siamo noi che stiamo morendo, la politica è viva e lotta dentro di noi e contro di noi.