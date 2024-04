SEA ottiene la certificazione di parità di genere

SEA, la società che gestisce gli scali di Milano Linate e Milano Malpensa, ha ottenuto la certificazione di gender equality, che ne attesta l’impegno concreto e la virtuosità nel creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della parità in tutti i processi aziendali. Il riconoscimento, rilasciato da RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi, è un’ulteriore conferma dell’attenzione all’equità e all’inclusione, finalizzate a favorire il benessere aziendale e a contribuire alla diffusione della cultura del rispetto e della non discriminazione nella società in cui l’azienda opera.

Applicati correttamente i requisiti previsti dalla norma

L’ottenimento della certificazione, UNI/PdR 125:2022, è il risultato di una serie di attività che hanno coinvolto i principali processi aziendali correlati al percorso delle risorse umane in azienda e di un attento processo di audit, con misurazione degli indicatori specifici e delle procedure interne e con interviste alle funzioni competenti e ad un campione di collaboratori, ed è volto a verificare la corretta e completa applicazione dei requisiti previsti dalla norma.

Processo di valutazione basato su 31 parametri

La Certificazione sulla Parità di Genere è stata assegnata dopo un processo di valutazione basato su 31 parametri che riguardano aspetti come la cultura e strategia aziendale, la governance, i processi HR, le opportunità di crescita e inclusione delle donne, l’equità remunerativa per genere, oltre a iniziative a tutela della genitorialità, della conciliazione vita-lavoro e alla prevenzione di ogni forma di abuso.

Un importante traguardo per SEA

Per SEA, l’ottenimento di questa certificazione è un traguardo importante, ma anche l’inizio di un percorso sempre più qualificante, che ha richiesto l’adozione di un vero e proprio sistema aziendale di gestione per la parità di genere, basato sulla cultura della misurazione costante dei risultati raggiunti; un sistema aziendale che ha l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro che garantisca rispetto, equità ed inclusione. È responsabilità delle imprese, e del sistema produttivo in generale, favorire un cambiamento culturale attraverso azioni virtuose e un impegno diretto verso la piena uguaglianza di genere sul lavoro.