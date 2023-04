Sebago, il primo negozio milanese in piazza San Fedele

Come riporta il portale Pambianco, Sebago inaugurerà giovedì 13 aprile il suo primo store milanese. Il brand del gruppo BasicNet ha scelto uno spazio di 78 metri quadri in piazza San Fedele, a pochi passi dalla Galleria Vittorio Emanuele II.

Lorenzo Boglione: " Siamo sicuri che per i tanti amanti del brand questo negozio diventi una destinazione importante"

Il flagship si sviluppa su un unico piano e ospita sia le collezioni apparel che footwear. Per le calzature sono previsti specifici corner dedicati alle linee Citysides, Campsides, Docksides e Outsides.“Sebago è da sempre sinonimo di eleganza nel casualwear – dichiara in una nota Lorenzo Boglione vice presidente di BasicNet – siamo contenti che il marchio sbarchi a Milano. Siamo sicuri che per i tanti amanti del brand questo negozio diventi una destinazione importante dove trovare tutto quello che il brand ha da offrire, un luogo dove ci si può immergere nelle origini del marchio e scoprire tutto il lavoro che i nostri team fanno, da collezioni speciali e dedicate ai piccoli accessori, occhiali e tanto altro”.