Sebino Express, i treni storici tornano a viaggiare in Lombardia

È ripartito domenica, con il Sebino Express da Milano a Paratico/BS Sarnico/BG, il servizio turistico dei treni storici finanziato da Regione Lombardia. Il programma, rimodulato in seguito allo stop per la pandemia, comprende 7 corse complessive da oggi al 25 ottobre. L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi e quello al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni hanno partecipato all'itinerario via Bergamo, che giunge in provincia di Brescia, che ha inaugurato la nuova stagione.

TRASFORMATO INIZIATIVA DA SPORADICA A STRUTTURALE - "Siamo tra le prime Regioni - ha spiegato l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - a riattivare il servizio turistico dei viaggi a bordo dei treni d'epoca. Offriamo un modo diverso per visitare il territorio incentivando l'afflusso dei turisti verso i nostri laghi meravigliosi, con benefici per l'indotto locale".

"In questi ultimi anni - ha chiarito Terzi- abbiamo trasformato l'iniziativa dei treni storici da sporadica a strutturale, perché si tratta di un volano per il turismo ed è un'occasione per valorizzare il nostro patrimonio storico. Il servizio è pensato anche per agevolare l'intermodalità, consentendo a chi lo desidera di utilizzare i battelli della navigazione".

VOLANO PER IL TURISMO - "Viaggiare a bordo di un treno storico - ha detto Magoni è un'esperienza unica, tutta da vivere. Il treno a vapore permette di valorizzare quel "turismo slow" che è in grado di farci assaporare 'diapositive' del nostro territorio. Da Milano a Paratico è un viaggio affascinante tra paesaggi bellissimi e luoghi particolarmente attrattivi. Un percorso alla scoperta della nostra storia, con occhi curiosi per apprezzare ancora di più le bellezze della nostra splendida Lombardia".

INVESTIMENTO DI REGIONE LOMBARDIA - "Regione Lombardia - ha proseguito Terzi- mette a disposizione 500.000 euro l'anno per i treni storici, attraverso Ferrovienord, tra attivazione dei servizi e lavori di manutenzione dei convogli d'epoca. Gli ottimi riscontri avuti nel 2018 (2.000 viaggiatori) e nel 2019 (5.000 viaggiatori con un tasso di occupazione del 100%) certificano la bontà del progetto messo in campo con Fondazione Fs e Ferrovienord".

PROGRAMMA:

- Sebino Express (6 e 27 settembre) con partenza da Milano Centrale verso le sponde occidentali del Lago di Iseo, a Paratico Sarnico.- Lario Express (13 settembre e 4 ottobre), con partenza da Milano Centrale e approdo a Como e Lecco.- Iseo Express (20 settembre) con partenza da Brescia e arrivo a Pisogne, sulle sponde orientali del lago.- Laveno Express (11 e 25 ottobre) con partenza da Milano Centrale e arrivo a Laveno Mombello sulle sponde del Lago Maggiore.