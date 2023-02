Sei dipendenti di una scuola di musica in balia di rapinatori armati

Rapina con sequestro di persona in una scuola di musica a Milano. E' la brutta disavventura passata dai sei dipendenti che ieri pomeriggio, minacciati da un coltello e una scacciacani, sono stati immobilizzati da due malviventi. I rapinatori hanno fatto ingresso nel centro di via Barnaba Oriani, in zona cimitero Maggiore, armati e con il volto coperto da uno scaldacollo. Dopo aver legatole vittime con delle fascette da elettricista, hanno rubato un orologio del valore di 4 mila euro e uno zaino. Le indagini sono condotte dal nucleo operativo della compagnia Duomo dei Carabinieri. Nessuna delle persone sequestrate e' rimasta ferita e ha necessitato delle cure del 118.