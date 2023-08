Senato, Cateno De Luca presenta la sua candidatura a Monza

Il leader di Sud chiama Nord e Sindaco di Taormina Cateno De Luca presenta la sua candidatura nel Collegio Monza e Brianza per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi.

La presentazione ufficiale avverrà durante una conferenza stampa che si terrà mercoledì 30 agosto alle 11 presso il Bar Moderno in Piazza Roma a Monza.

"De Luca, leader impegnato per le comunità locali"

Spiega il comunicato stampa: "L’evento rappresenta un’importante tappa nel percorso politico di Cateno De Luca, un leader impegnato nel promuovere lo sviluppo e il benessere delle comunità locali. La candidatura nel Collegio Monza e Brianza è un passo significativo verso l’obiettivo di portare la sua esperienza e la sua visione in ambito nazionale".





Senato Monza: in campo anche Galliani e Cappato

In campo oltre a De Luca al momento Adriano Galliani, sostenuto dal centrodestra compatto, e Marco Cappato, che ha incassato il sostegno di Azione (ma non di Italia Viva) e spera di far convergere anche Pd e M5S sul proprio nome.