Sequestrate tre torri al Parco delle Cave di Milano: otto indagati per abusi edilizi

Sequestrate tre torri al Parco delle Cave: otto indagati per abusi edilizi

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato il cantiere delle 'Residenze LAC', situato in via Cancano 5, vicino al Parco delle Cave. Il complesso residenziale, costituito da tre torri con 77 appartamenti, è attualmente al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per presunti abusi edilizi, lottizzazione abusiva, abuso d'ufficio e false attestazioni. Secondo l'inchiesta la realizzazione delle Residenze Lac, un complesso di tre torri nell'area del parco delle Cave, sarebbe avvenuta con un permesso di costruzione convenzionato, non qualificando l'opera come un nuova costruzione.

Otto indagati nell'inchiesta: coinvolto l'architetto Mazzoleni, assessore a Torino

L'indagine coinvolge otto persone, tra cui il direttore pro tempore dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano e tre tecnici di Palazzo Marino. Tra gli indagati c'è anche il progettista della società proprietaria dell'area. L'inchiesta è condotta dai pubblici ministeri Marina Petruzzella e Mauro Clerici, che stanno esaminando le irregolarità nell'iter di approvazione e costruzione del complesso.

Indagato anche 'assessore all'Urbanistica di Torino, Paolo Mazzoleni. Tra i più noti architetti di Milano è stato anche presidente dell'Ordine di Milano, dal 2021 è prestato alla politica. E' il progettista della società proprietaria dell'area, già sotto inchiesta per la vicenda della palazzina di piazza Aspromonte. Tra gli altri iscritti sul registro degli indagati anche una partner del suo studio di architettura, Ombra Bruno dello studio BeMa, l'ex dirigente del Comune di Milano Giovanni Oggioni e la proprietaria dell'area dove insiste il progetto immobiliare di via Cancano. Ed ancora Andrea Viaroli, dirigente del Sue, e Riccardo Rinaldi, responsabile del procedimento.

Esecuzione del decreto di sequestro

Il sequestro del cantiere è stato ordinato dal giudice per le indagini preliminari di Milano, Lidia Castellucci. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito il decreto di sequestro, bloccando di fatto i lavori in corso. Le autorità continueranno le indagini per accertare le responsabilità e le eventuali violazioni di legge commesse durante la realizzazione delle Residenze LAC.