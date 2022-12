Sequestrati orologi per 150mila euro. Controlli tra Como e la Svizzera

I Finanzieri del Comando Provinciale di Como, nell’ambito di un più ampio piano di interventi finalizzati alla tutela degli interessi dello Stato nella circolazione dei beni e della valuta in entrata e in uscita dal territorio nazionale, in vista delle prossime festività natalizie hanno incrementato i cosiddetti controlli “di retrovalico” presso le direttrici stradali a ridosso del confine con la Svizzera, sottoponendo a sequestro un elevato numero di beni e ingenti quantitativi di valuta.

Sequestro di 4 orologi di pregio del valore stimato di circa 150mila euro, catenine, collane e orecchini di oro

Lo riferisce la stessa Gdf, aggiungendo che in diverse attività di servizio sono state controllate decine di autovetture condotte da connazionali e cittadini stranieri e si è pervenuti complessivamente al sequestro di 4 orologi di pregio del valore stimato di circa 150mila euro, catenine, collane e orecchini di oro e pietre preziose per oltre 20mila euro, nonché di 200 sigari di un noto brand estero, un telefono cellulare del valore di oltre 1.200 euro nonché all’intercettazione di valuta per circa 70mila euro.