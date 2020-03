"Service unavailable", niente scuola. Anche i server si sono "ammalati"

C'è una cosa che preoccupa le mamme e i papà di tutta Italia. E non stiamo parlando (solo) del Coronavirus. Stiamo parlando del fatto che i figli, perdendo settimane di scuola, sperabilmente eviteranno di finire in ospedale con la polmonite, ma difficilmente potranno evitare di essere un po' più ignoranti. Per evitare questo le scuole più evolute hanno implementato servizi di lezioni a distanza, teleconferenze eccetera. Quelle più basiche, per la stragrande maggioranza della popolazione, hanno iniziato a mandare i compiti tramite il sistema di registro elettronico. Il popolo (dei genitori) si connette. Scarica i compiti, li stampa, li fa fare ai bambini. Poi li rispedisce via mail. Tutto bello? Mica troppo. Perché, come al solito in Italia, le cose si fanno al risparmio. E questo non è colpa della scuola, una volta tanto. E' colpa del fornitore. Che stamattina era inaccessibile (almeno per centinaia di famiglie nella zona del milanese). Ecco qui: service unavailable. Nessuna immagine tappo, come in televisione. Semplicemente: service unavailable. Possiamo intuire, ma solo intuire, che si tratti di troppo traffico sui server della Axios.

Chi è la Axios Italia Service? E' una società il cui amministratore delegato è Stefano Rocchi. Ed è uno dei fornitori (ovviamente non l'unico) del Miur, il ministero della Pubblica Istruzione. Si picca di essere "l’azienda leader nello sviluppo software per la gestione della segreteria scolastica da oltre 30 anni". Spiega anche di aver "lavorato a stretto contatto col MIUR (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca nello sviluppo) al progetto SISSI in rete". La Axios gestisce, in moltissime scuole, i registri elettronici, la contabilità dei singoli plessi. E poi si vanta di accordi importanti, come quello con Fujitsu. In questi momenti di emergenza rispolvera le parole del suo fondatore, Giancarlo Delli Colli: "Il nostro fondatore, Giancarlo Delli Colli, ci ha insegnato che, quando è necessario, tutti dobbiamo dare una mano per quanto sia nelle nostre possibilità". Così, Axios ha deciso di donare allo Spallanzani 10mila euro. Bravissimi, 10mila euro sono comunque qualcosa di importante. Ora, per piacere, cercate pure di donarci la possibilità di educare i nostri figli. Con server adeguati, che non ci propinino in questi momenti difficili un "service unavailable".