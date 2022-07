Sesto San Giovanni, furgone travolge mamma e figlio sulle strisce

Madre e figlio, rispettivamente di 38 e 12 anni, travolti da un furgone a Sesto San Giovanni. Stavano attraversando le strisce pedonali in via dei Partigiani quando il mezzo è sopraggiunto investendoli. Il ragazzino è stato sbalzato a circa 5 metri di distanza, riportando un trauma cranico commotivo e traumi al volto, a una gamba e a una spalla. L'autista del furgone si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, sono intervenuti i sanitari di Areu Lombardia con un elisoccorso, un'automedica e una ambulanza. Il bambino è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La mamma è stata medicata, ma non ospedalizzata