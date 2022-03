Sesto San Giovanni, primarie il 3 aprile prossimo

Sesto San Giovanni, primarie il 3 aprile per i progressisti

Il Comitato Primarie 2022 comunica la convocazione delle elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco dell’area progressista alle elezioni della prossima primavera. Partito Democratico, Sinistra Italiana, Possibile, Articolo Uno, Verdi, Un Senso per Sesto e Città in Comune hanno aderito alla proposta del comitato e alle primarie stesse.

Sesto San Giovanni, urne aperte il 3 aprile prossimo

Il processo, che culminerà con l’apertura delle urne domenica 36 aprile, inizierà nei prossimi giorni con la raccolta firme per la presentazione delle candidature. Affinché il percorso rappresenti un reale momento di attivazione partecipazione della cittadinanza, tutte le cittadine e i cittadini che di età uguale o maggiore di sedici anni potranno esprimere il proprio voto per la scelta del candidato. Le forze aderenti, oltre ad accettare il regolamento steso dal Comitato, accettano di riconoscersi nei valori del campo progressista e a costruire un’alternativa capace di presentarsi con credibilità alla città come alternativa all’amministrazione in carica.



Sesto San Giovanni, primarie come momento di confronto sul futuro

Proprio al tal fine, le primarie dovranno rappresentare un momento di dibattito e confronto sul futuro di Sesto San Giovanni, all’insegna del rispetto delle reciproche opinioni e della piena partecipazione democratica. Il percorso sarà, in ogni sua fase, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine sestesi che vorranno prendere parte, secondo i metodi del processo democratico, nelle forme di elettorato attivo e passivo. Il Comitato, infine, si fa carico di garantire la massima trasparenza della competizione e, in accordo con quelli che saranno i candidati, a garantire un franco confronto fra gli stessi e i cittadini.