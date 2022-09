Sgarbi appoggia Fontana: "E' lui il candidato, non Moratti"

"Il candidato è Fontana, punto. La Moratti non ha nessuna possibilità di essere candidata per una ragione molto semplice: lei afferisce a se' stessa e parzialmente a Berlusconi". Lo ha affermato oggi il critico d'arte e candidato al Senato per il centrodestra al collegio di Bologna, Vittorio Sgarbi, a margine della presentazione dei candidati lombardi di Noi Moderati.

Sgarbi: Moratti puo' fare una sua lista ma è destinata a rinegoziare quello che fa adesso"

"Quando ci fu la lunga discussione sulla Sicilia, Meloni portava in modo risoluto Musumeci - nome poi ritirato - E' stato scelto Renato Schifani, il che vuol dire che Fratelli d'Italia ha rinunciato alla Sicilia perché il loro candidato sara' quello del Lazio", ha ricordato Sgarbi. La Sicilia a Forza Italia, il Lazio a Fratelli d'Italia e la Lombardia alla Lega. "Quindi sarà ontana, Moratti puo' fare una sua lista ma e' destinata a rinegoziare quello che fa adesso, ossia il vicepresidente, non ci sono altre strade".