Sgarbi nominato commissario alle Belle Arti e Musei a Codogno

Vittorio Sgarbi è stato nominato dal sindaco di Codogno Francesco Passerini "commissario generale alle Belle arti e ai musei". Questo il primo post dopo la nomina: "A settembre due mostre: arte veneta e lombarda e arte contemporanea. Codogno rinasce con la bellezza".

Non sono mancate le polemiche sulla nomina, in particolare da esponenti del PD, per via della delle frasi negazionsite pronunciate dal critico e per la sua posizione contraria a vaccinazione e greenpass. Alle accuse Sgarbi ha risposto sempre su FB così: "Codogno e' stata mortificata dal covid e quelli che pretendono di candidare solo i vaccinati vogliono umiliarla ancora. Come fu la prima zona rossa d'Italia fu la prima a uscire dal contagio, nel silenzio di tutti, il 10 marzo 2020. Per non volerla chiusa nel ghetto dissi, senza ironia, e con spirito di speranza: andate a Codogno. Era un'esortazione a non avere paura, a non demonizzare una citta' rendendola simbolo della malattia. Se mi sbagliavo, la mia era la sincera difesa di una citta' umiliata e che io ritenevo guarita. Oggi ho assunto l'impegno di portare a Codogno la bellezza, che e' complementare alla salute".

LEGGI ANCHE: Il GRATTANUVOLE, il progetto che avrebbe trasformato MILANO