Sgarbi: "Lo stadio di San Siro? Non si abbatterà mai"

"Lo stadio San Siro? Non si abbatterà mai, Sala invece che difenderlo si preoccupa di abbatterlo ma pare che anche la Sovrintendenza abbia capito”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La ristrutturazione dello stadio di Firenze potrà utilizzare i fondi del Pnrr? “Stavo dialogando a questo proposito col sindaco Nardella, mediando tra conservazione e innovazione, ma poi è arrivata questa botta che non dipende certo da me: pare che abbiano ribadito che i soldi del Pnrr europeo non ci sono, quindi non so cosa faranno”. Iscriviti alla newsletter