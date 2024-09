Si accendono i riflettori su Intersections 2024: il programma

Manca poco a Intersections 2024, previsto il 29 e 30 ottobre presso l’Allianz MiCo a Milano, un appuntamento unico che nasce dall’unione di IAB Forum e IF! Italians Festival. Svelati i primi tre prestigiosi speaker internazionali, che presenteranno al pubblico le loro prospettive sul mondo della comunicazione, esplorando le connessioni tra diverse discipline.

Main stage della Conferenza Plenaria con Paola Antonelli

Il main stage della Conferenza Plenaria vedrà il contributo di Paola Antonelli che racconterà la sua visione del design contemporaneo, oggi più che mai anello di congiunzione tra creatività e tecnologia.

Designer e architetta italiana, curatrice del Dipartimento di Architettura e Design del MoMa di New York, Paola Antonelli è stata inserita nella lista delle cento persone più influenti nel mondo dell'arte dalla rivista Art Review. Vincitrice del Design Mind Smithsonian Institution’s National Design Award, della medaglia d’oro AIGA (American Institute of Graphic Artists), il Compasso d’Oro per il design industriale, la Medaglia del Design di Londra e il premio tedesco del Design.

Intersections 2024: presenti Greg Hoffman e Jerry Kaplan





Sarà inoltre presente Greg Hoffman, per 30 anni Global Chief Marketing Officer di Nike, top manager che ha firmato le campagne più emblematiche dell’iconico brand americano. Oggi è scrittore di successo: Progettare emozioni, il suo libro sul potere della creatività è una celebrazione dell’ingegnosità che crea legami con i consumatori.

Attesissimo anche Jerry Kaplan, imprenditore, innovatore e autore di bestseller. Oltre ad essere stato tra i primi ad immaginare un nuovo tipo di computer da utilizzare come una “tavoletta di carta” (il tablet), Kaplan ha vissuto tutta l’evoluzione dell’AI. È stato inventore e promotore di numerose imprese hi-tech di successo. Oggi è fellow del Center for Legal Informatics alla Stanford University con cui collabora come ricercatore. Sul sito intersections.it, oltre al programma, sono disponibili alcuni dei molti nomi dei protagonisti che animeranno con i loro contributi le due giornate di evento.

Ad Intersections 2024 anche gli ADCI Awards

Organizzato e promosso da ADCI Art Directors Club Italiano, IAB Italia e UNA, Intersections 2024 è concepito per esplorare tutti i cambiamenti profondi che l’Industry sta attraversando e comprendere come affrontare le sfide della trasformazione guidata dall’Intelligenza Artificiale.

Intersections 2024 dedica, inoltre, una grande attenzione ai giovani e per questo offre a tutti i futuri Young leader under 26, la possibilità di partecipare all’evento a un prezzo speciale, mentre per tutti gli altri partecipanti è disponibile l’offerta early bird per garantirsi la presenza alla due giorni milanese. A coronare l’evento, per la prima volta, sarà ospitata la cerimonia degli ADCI Awards - il premio più ambito dalla community creativa italiana – nel corso della quale verranno premiati i migliori progetti pubblicitari. L’evento è stato accolto con grande entusiasmo anche dalle aziende del settore: i main sponsors della prima edizione di Intersections saranno Google e RAI Pubblicità e confermati già oltre 70 workshops e 50 espositori. Per maggiori informazioni consultare il www.intersections.it