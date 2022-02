Si barrica in casa e spara a Rho, poi si arrende alle forze dell'ordine

Medico si barrica in casa e spara a Rho

Un medico e' barricato in casa a Rho, in provincia di Milano e ha sparato alcuni colpi. Sul posto i Carabinieri, che hanno avviato una trattativa con l'uomo, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, sul posto erano arrivati i sanitari dell'Areu chiamati per una sospetta intossicazione da farmaci quando si sono sentiti gli spari. Gli equipaggi dei mezzi di soccorso si sono quindi posizionati in sicurezza fino all'intervento delle Forze dell'Ordine. L'uomo, che detiene due pistole con regolare porto d'armi, ha sparato quattro volte e tutti i colpi sarebbero stati esplosi in casa e nessuno verso l'esterno.

Medico barricato in casa si arrende

Si e' arreso poco prima delle 20.10 Matteo Banderali, il medico 42enne, dopo essere rimasto armato e barricato per otto ore nel suo appartamento a Mazzo di Rho (Milano). Ha aperto lui la porta ai Carabinieri dopo che aveva chiesto al padre Giorgio dell'acqua. Cosi' e' terminato il lungo pomeriggio di Matteo Bandirali, il medico 42enne armato che si e' barricato dalle 12 nel suo appartamento in un edificio di corte a Mazzo di Rho (Milano). L'uomo ora verra' portato in ospedale per accertamenti soltanto perche' durante la giornata ha assunto dei farmaci.