Si è insediato il nuovo consiglio territoriale di Aler Milano

Si è costituito oggi il Consiglio Territoriale di Aler Milano, un organismo composto dai Sindaci dei Comuni (individuati tra quelli capofila degli ambiti territoriali per le assegnazioni) che contribuirà alla predisposizione dei piani annuali e pluriennali delle attività.

Una novità particolarmente significativa che coinvolge direttamente e attivamente i Comuni, riconoscendo il valore aggiunto del contributo offerto dalle Amministrazioni del territorio nell’ambito della definizione dei piani di programmazione dell’offerta abitativa.

Presidente il sindaco di Pioltello Ivonne Cosciotti

Il Consiglio ha eletto, a maggioranza assoluta, in qualità di Presidente il Sindaco del Comune di Pioltello, Ivonne Cosciotti e in qualità di Vicepresidente il Presidente del Consiglio delegato alle Politiche sulle fragilità sociali del Comune di Rozzano, Cristina Perazzolo.

Ha commentato il Presidente di Aler Milano Matteo Mognaschi: "Auguro buon lavoro alla Presidente Cosciotti e alla Vicepresidente Perazzolo rappresentanti dei Comuni di Pioltello e Rozzano. Con questo nuovo Consiglio Territoriale avremo uno strumento in più di ascolto delle esigenze del territorio”.

Cosciotti: "Emergenza abitativa al centro della politica sociale"

La nuova Presidente del Consiglio Territoriale, Ivonne Cosciotti ha dichiarato: “L’emergenza abitativa è ormai al centro di ogni politica sociale di un amministratore pubblico. Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami, certa che la collaborazione con i vertici di Aler e in particolare col Presidente Mognaschi e il Direttore Generale Papagni potrà essere un elemento importante di sinergia e valore”.

Perazzolo: "Interventi su larga scala per migliorare la vivibilità abitativa"

La nuova Vicepresidente per il Comune di Rozzano Cristina Perazzolo ha concluso: “Sono lieta di poter dare al Consiglio Territoriale previsto dalla LR 16 2016 costituitosi per la prima volta in data odierna il mio fattivo contributo. Ho maturato nella materia una significativa esperienza nello scorso quinquennio che metto a disposizione. La città che rappresento, Rozzano, e’ unica nel suo genere con 6.000 alloggi Aler. Occorre intervenire su larga scala per migliorare le condizioni di vivibilità abitativa dei cittadini. Ringrazio per la fiducia accordata”.