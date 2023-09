Si fingeva vigile per truffare anziana. Milano, arrestato un uomo

Avrebbero truffato un'anziana signora di 17mila euro fingendosi un vigile urbano tramite la tecnica dello 'specchietto'.

L'uomo, in concorso con una donna, avrebbe sottratto 17mila euro dal conto corrente di un'anziana signora

Il gip di Milano ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere emessa per il reato di truffa nei confronti di un uomo e una donna che, in concorso tra loro, avrebbero sottratto 17mila euro dal conto corrente di un'anziana signora. La misura era stata richiesta dalla Procura sulla base di un'attività di indagine della Polizia Locale di Milano; in particolare, nel mese di agosto, un'amica della vittima aveva riferito al Vigile di Quartiere del Municipio 7 che l'anziana, sua coetanea e vicina di casa, le aveva confidato di dovere dei soldi a un certo 'vigile urbano', con il quale, mesi prima, aveva avuto un piccolo incidente danneggiando lo specchietto retrovisore.

Si era fatto consegnare praticamente tutti i risparmi che erano sul conto

Il Vigile di Quartiere ha invitato la signora presso il locale Comando della Polizia per denunciare il fatto. È emerso, così, che la vittima era stata raggirata da un uomo che, quasi sempre accompagnato da una donna, fingendosi vigile e con la scusa di dover pagare una serie di multe a seguito dell'incidente nel quale era rimasto coinvolto, si era fatto consegnare praticamente tutti i risparmi che erano sul conto: la filiale della BPM confermava l'ammanco di 17mila euro.