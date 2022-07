Si tuffa nel lago di Como: studente di 28 anni perde la vita

Il corpo del ragazzo inghiottito dalle acque del lago di Como a Bellano (Lecco), poco dopo le 16 di domenica 24 luglio, e' stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Lecco. La vittima e' un studente del Politecnico di Milano, di origini indiana di 28 anni, che con altri amici aveva raggiunto Bellano per trascorrere una domenica al lago. Il gruppo ha scelto una spiaggia libera vicino a una struttura sportiva e alla foce del torrente Pioverna.

In tre - una ragazza di 24 anni, uno di 25 e il 28enne - si sono tuffati nelle acque del lago di Como e si sono trovati in difficolta'. La 24enne e' stata recuperata da un bagnante, mentre il 25enne e' tornato a riva con l'intervento di un conduttore e di un cane bagnino dell'Associazione Cinofila Salvataggio Nautico Acsn. Entrambi sono stati trasportati, in codice giallo, per gli accertamenti in ospedale. Il terzo giovane e' stato invece inghiottito dalle acque e i sub - dopo due ore di ricerche - l'hanno recuperato. La salma e' a disposizione della Procura di Lecco, che ha aperto un'inchiesta. La ricostruzione di questo accaduto e' affidati ai carabinieri di Bellano