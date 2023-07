Si tuffa nel lago per salvare la figlia della compagna e perde la vita

Si era tuffato dal pedalò nelle acque del lago di Endine per aiutare la figlia diciassettenne della compagna. E non era più riemerso. E' stato ritrovato oggi il corpo senza vita di Orlando Gonzales Puma, il boliviano trentaduenne disperso da domenica. E' annegato all'altezza di Ranzanico, in provincia di Bergamo. Per cercarlo sono stati mobilitati i vigili del fuoco della Topografia applicata al soccorso di Bergamo, Brescia e Lecco e i vigili del fuoco fluviali e i sommozzatori di Milano, Torino, Vicenza, Firenze, un elicottero da Malpensa, i volontari di Lovere con l'imbarcazione specializzata e i sommozzatori volontari di Treviglio. Con il suo sacrificio il 32enne è riuscito a salvare la giovane, porgendole un salvagente prima di inabissarsi.