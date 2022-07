Siccità in Lombardia, si stimano danni agricoltura per 400 mln

La stima dei danni causati dalla siccità nel settore agricolo in Lombardia supera i 400 milioni di euro. Lo apprende LaPresse da fonti interne a Regione Lombardia a poche ore dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dello Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022. Il tema dei 'ristori'per i danni subiti, che si apre con lo dichiarazione dello Stato di emergenza, non riguarda nell'immediato l'agricoltura ma solo i costi sostenuti per gli interventi emergenziali serviti a mettere in sicurezza la popolazione o ripristinare il funzionamento delle infrastrutture idriche ed irrigue. Secondo quanto apprende LaPresse, le risorse per ristorare il mondo agricolo verranno discusse e negoziate in una seconda fase direttamente con il ministero della Politiche agricole e Forestali, dietro rendicontazione (di solito inferiore alle stime in questi casi o indimostrabile) e su precisi criteri che riguardano le percentuali di mancati raccolti nei campi.