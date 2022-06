Siccità, Milano chiude decine di fontane: "Segnale senza precedenti"

Siccità, Milano chiude decine di fontane

Saranno dalle 50 alle 70 le fontane che complessivamente saranno chiuse a Milano per far fronte all'emergenza siccità. Ieri, lunedì 27 giugno, il sindaco Giuseppe Sala ha emanato l'ordinanza che ha portato alla chiusura delle prime fontante, quelle ornamentali senza pesci collegate all'acquedotto. Funzionanti i draghi verdi, preziosissimi per dissetarsi. Entro il weekend le altre chiuse: alle fontane in piazza San Babila e piazza Fontana seguirà ad esempio anche quella in piazza Castello.

Maran: "I cambiamenti climatici cambiano le politiche"

"Non c'e' un precedente di questo tipo, ed e' segno di come i cambiamenti climatici cambiano le politiche - ha commentato l'assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, come riferisce MilanoToday-. Questo e' un modo per risparmiare acqua ma anche per dare un segnale del fatto che c'e' un problema e lo si sta cercando di gestire con attenzione. Da oggi (lunedì, ndr) siamo partiti con le chiusure. Il risparmio per quello che consuma d'acqua una citta' come la nostra e' ovviamente molto ridotto ma speriamo che sia un invito a ognuno di noi a casa a fare attenzione dove possibile".

L'acqua dell'acquedotto va a rifornire il reticolo idrico minore

Come spiega la nota di Palazzo Marino, l’acqua prelevata, distribuita e consumata dall’acquedotto milanese non viene mai sprecata poiché interamente convogliata in due impianti di depurazione situati a Nosedo e San Rocco che, a seguito del trattamento depurativo, la restituiscono nel reticolo idrico minore per uso irriguo, rispettivamente tramite la Roggia Vettabbia e le Rogge Carlesca e Pizzabrasa; pertanto, tutta l’acqua dell’acquedotto consente di irrigare un vasto comprensorio che si estende nel sud milanese.