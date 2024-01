Sicurezza: 8 inchieste internazionali su pedopornografia della postale

Dopo oltre un anno, si sono concluse le indagini condotte in modalità "sotto copertura" sulla rete Internet da parte del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale per la Lombardia. Gli investigatori hanno identificato 29 soggetti che, sfruttando le potenzialità di una nota applicazione di messaggistica, partecipavano a canali finalizzati alla produzione e alla condivisione di foto e video pedopornografici ritraenti violenze sessuali su minori; gli abusi, in particolare, riguardavano prevalentemente bambine e bambini in tenera età e, in alcuni casi, anche neonati.

Perquisizioni in tutta Italia: 10 gli arresti

Le perquisizioni personali, locali e sui sistemi informatici, emesse dalla Procura Distrettuale meneghina e coordinate dal C.N.C.P.O. - Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale di Roma, hanno impegnato più di 150 uomini della Polizia di Stato in oltre 20 province di 9 regioni italiane, consentendo di trarre in arresto 10 soggetti in flagranza di reato per detenzione di ingente quantità di materiale realizzato mediante l’ utilizzo di minori di 18 anni e di denunciarne 16 in stato di libertà, nonché sequestrare numerosi telefonini, tablet, hard disk, pen drive, computer e account di email e profili social.