Sicurezza a Milano, Granelli al ministro: "Serve più personale"

"Il ministro dell'Interno "Piantedosi si e' mosso con questo intervento sulle grandi citta', e' stata una cosa significativa e giusta. Ora dobbiamo andare avanti e aumentare il numero di persone. Poi con la Questura dobbiamo affinare gli interventi". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli in relazione ai casi di violenza accaduti a Milano negli ultimi giorni. "Noi abbiamo fatto un piano con questore e prefetto e ogni mercoledi' ci vediamo per aggiornare questo piano" ha aggiunto intervenendo in diretta radio a 24Mattino e cosi' replicando alle critiche dei sindacati di polizia, inoltre "abbiamo assunto piu' vigili, che sono anche intervenuti in alcuni di questi casi".

Polizia locale Milano, Granelli: "Stiamo aumentando l'organico"

In generale, Granelli ha ricordato e ribadito quanto affermato gia' dal sindaco Giuseppe Sala, "noi stiamo aumentando l'organico, stiamo assumendo piu' di quelli che escono: l'anno scorso ne abbiamo assunti 230 e 100 sono andati in pensione. Abbiamo chiesto lo stesso al governo: noi mettiamo 500 vigili in piu', voi mettete 500 poliziotti e carabinieri in piu', sapendo che pero' ci sono anche quelli che escono. Difatti l'estate scorsa sono arrivati 255 carabinieri e poliziotti e siamo grati al governo per questo. Poi, c'e' questa operazione tra i Comuni di Milano, Roma Napoli e ministero dell'Interno per presidiare le stazioni" che appunto l'assessore valuta come giusta perche' "noi dobbiamo avere personale che presidi luoghi che hanno valenza internazionale" come la Stazione Centrale.