Sicurezza a Milano, Granelli: "Chieste al Governo più forze dell'ordine"

"Abbiamo chiesto al governo di rafforzare la presenza e azione di Polizia e Carabinieri, e come Comune stiamo assumendo nuovi agenti e ufficiali della Polizia Locale e così cerchiamo di aumentare i servizi in strada". Lo ha sottolineato sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli. L'assessore ha poi parlato degli ultimi arresti effettuati della Polizia locale. Si tratta di un uomo e una donna arrestati nelle ultime 24 ore dal nucleo tutela trasporto pubblico. La donna ieri aveva tentato di rubare una borsetta in Cairoli, mentre l'uomo, con diversi precedenti, questa mattina in viale Monte Ceneri aveva dato in escandescenza e poi aggredito un barista. "Questi ed altri arresti sono il segno di un cambiamento che stiamo facendo. Noi andiamo avanti così - ha concluso - e chiediamo al governo e al sistema Giustizia che ci aiuti affinchè queste persone arrestate siano messe nelle condizioni di non delinquere, di cambiare, soprattutto se giovani. Il governo non lasci sole le città".

Sala: "Sicurezza: non è emergenza ma c'è un tema"

Sul fronte della sicurezza "ci sono una serie di temi su cui bisogna lavorare, io non parlo di emergenza perché l'emergenza dura un lasso di tempo limitato, qui invece c'è un problema con cui le città dovranno confrontarsi, non sono così sciocco da non capire che un tema c'è, per cui assolutamente ci stiamo lavorando": lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine di un incontro all'Università Bicocca tornando sull'incontro avuto lunedì a Roma con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Dobbiamo trovare le formule per confrontarci con la piccola criminalità che ormai è una cosa comune alle grandi città e anche qui ci vogliono strumenti diversi" ha aggiunto e poi "c'è sempre la richiesta di avere più forze in campo". "Alcune stanno arrivando - ha aggiunto il sindaco - ma è chiaro che il Paese ha tagliato negli anni il numero delle diverse forze dell'ordine, adesso stanno iniziando ad assumerne, io ho sottolineato la situazione di Milano, poi tutto quello che succede a Milano, lo dico senza polemiche, viene sempre molto enfatizzato, in questo momento la gestione di questa città che è un patrimonio importantissimo per l'Italia va fatta con ancora più cura".