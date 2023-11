Sicurezza a Milano, Sala: "Da destra limiti enormi e propaganda bieca"

Sicurezza a Milano, Sala: "Da destra propaganda bieca"

"C'e' una differenza enorme tra governare e giudicare. C'e' una propaganda abbastanza bieca da destra sul tema della sicurezza gia' tesa ad anticipare la prossima campagna elettorale di Milano". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala introducendo la conferenza stampa per illustrare le iniziative sulla sicurezza adottate dal comitato strategico, di cui fa parte il delegato l'ex capo della Polizia Franco Gabrielli. "In questi anni abbiamo sentito parlare di blocchi navali, di 'a casa tutti' e 'tolleranza zero' con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti", ha aggiunto Sala. "Da quando questa destra e' salita al governo ha mostrato dei limiti enormi con la situazione che e' addirittura peggiorata".

Sala: "Sicurezza, non attacco il governo, ma..."

"Il mio attacco non e' al governo - ha puntualizzato Sala - ma e' su una certa propaganda che viene dal centrodestra. C'e' una collaborazione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Questo governo con alcuni suoi componenti aggressivi sta facendo peggio". Uno su tutti la gestione dell'immigrazione: "Stanno facendo meglio di chi c'era prima? I numeri dicono di no. E' peggio di prima".