Sicurezza a Milano, Sala: "Presidiare di più stazione Centrale"

Sicurezza a Milano, così il sindaco Beppe Sala oggi dopo gli ultimi fatti di cronaca: "Non vogliamo parlare di militarizzazione, ma un presidio superiore per la stazione Centrale è assolutamente necessario". Rispetto alla situazione della stazione Centrale in particolare, "apprezzando quello che hanno fatto questura e prefettura coordinati dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, bisogna prendere atto che non basta ancora - ha aggiunto -. Quindi può essere frustrante ma bisogna fare di più. Aspetto con ansia il ministro, che ha dimostrato attenzione".

Milano, Sala: "Diffusa la percezione che delinquendo si rischia poco"

Secondo il sindaco, si deve passare da "controlli ad hoc ad un maggiore presidio". Inoltre se una persona "non percepisce che c'è un rischio a delinquere di fatto tutti i controlli servono a quel che servono. Oggi purtroppo, questo è quello che mi dice il questore, su dieci persone fermate una fa almeno una notte in prigione. Il punto è questo: si deve percepire il rischio di una sanzione". "Su quale sia la formula, prigione, rimpatri, discutiamo - ha concluso Sala -, però oggi, e non credo di essere l'unico a vederla, la sensazione che delinquendo si rischia poco è abbastanza diffusa".