Sicurezza a Milano, Salvini a Sala: "Negare il problema non lo risolve"

Resta caldissimo il dibattito sulla sicurezza a Milano. Oggi a Rtl 102,5 Matteo Salvini risponde al sindaco Beppe Sala che ieri aveva parlato di una campagna politico-mediatica volta a dare una immagine esagerata del fenomeno in città. Secondo il ministro, sulla sicurezza "mi sembra evidente" che c'è un problema, "soprattutto in alcune città: è chiaro che tutti devono fare la loro parte perché non ci sono bacchette magiche. Purtroppo a Milano qualche problema c'è: se il sindaco di Milano dice che è colpa dei giornali e dei social perché i cittadini hanno una percezione sbagliata, questo non aiuta". "Se ognuno fa la sua parte di lavoro, arriviamo alla fine. Se qualcuno nega il problema della sicurezza, del terrorismo islamico, dell'immigrazione eccessiva", allora "il problema è difficile risolvere".