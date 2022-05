Sicurezza delle donne, nuova intesa Fipe-Polizia

A Milano il tasso di occupazione femminile è circa del 65%, un livello ben sopra la media italiana ma c'è anche il rovescio della medaglia: "Tante donne si muovono per la città sole, non di rado in orari serali o notturni, come le lavoratrici dei pubblici esercizi". Lo rileva Francesca De Lucchi vicepresidente di Terziario Donna Confcommercio Milano.

Sicurezza Vera, progetto importante per la città

Per questo un progetto come Sicurezza Vera è ancora più importante nella nostra città. Formazione e sensibilizzazione significa prevenire e proteggere".Il prefetto Francesco Messina, che nell’occasione è stato premiato dal Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe per aver sostenuto il progetto nella sua qualità di direttore centrale Anticrimine della Polizia di Stato, dichiara: "Negli ultimi tre anni la strategia di contrasto della Direzione Centrale Anticrimine verso l’odioso fenomeno della violenza di genere è stata improntata all’introduzione e all’ottimizzazione di nuovi moduli operativi, come il protocollo Zeus per il recupero degli uomini che maltrattano, la banca dati SCUDO per la condivisione delle informazioni sulle situazioni a rischio tra le Forze di Polizia, l’App YouPol, che da oggi - con il rinnovo del protocollo #sicurezzaVera - sarà implementata con una nuova funzione che consentirà un intervento ancora più celere della Polizia di Stato.

Valentina Picca Bianchi: "’Introduzione della App YouPol svolta per la sicurezza"

In un ambito di tale delicatezza, l’attività di prevenzione è fondamentale e diventa strategico un lavoro di squadra in collaborazione e sinergia tra i diversi attori coinvolti, come le Forze dell’Ordine e le associazioni di categoria. Sensibilizzare le donne e aiutarle a proteggersi è un obiettivo funzionale ad abbattere il rischio di cadere nella spirale della violenza"."Grazie all’introduzione della App YouPol, il progetto #sicurezzaVera fa un ulteriore passo avanti - conclude Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe - Per utilizzare al meglio questo strumento è tuttavia necessario un lavoro di formazione a monte del personale dei pubblici esercizi: saper cogliere i segnali della violenza, fisica e psicologica, su una cliente o su una collaboratrice è indispensabile per poter agire tempestivamente. Questo è il nostro obiettivo primario: rendere i nostri bar, i nostri ristoranti e i nostri locali un approdo nel quale sentirsi sicuri, capiti e protetti”.