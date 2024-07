Sicurezza: Milano, al via il patto prefettura-citta' Stazioni Sicure

E' stato firmato oggi in prefettura, a Milano, il patto Stazioni Sicure. L'accordo e' finalizzato alla realizzazione di azioni congiunte fra i soggetti aderenti per una piu' efficiente governance dei fenomeni di marginalita', degrado urbano ed esclusione sociale e a promuovere e consolidare la sicurezza delle stazioni ferroviarie milanesi - Centrale, Garibaldi, Rogoredo, Certosa, Cadorna - e delle aree contigue. L'esigenza del patto, cha e' gia' operativo e ha una durata di due anni, "nasce dal ministro dell'Interno, che ha chiesto per le grandi citta' questo patto cosi' da assicurare una partecipazione dei cittadini a "questi obiettivi, ha spiegato il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia in conferenza stampa. Il patto e' stato sottoscritto dal Prefetto, dal Comune di Milano, dalle forze di polizia, dall'ispettorato Area Metropolitana, da Rfi Rete Ferroviaria Italiana, da Ferrovie Nord, da Confcommercio e Federmoda, da Epam, da Confesercenti, da Federalberghi, da Federfarma, dall'Associazione Turismo e Ricettivita' e dal Coordinamento Comitati Milanesi.

Misure e iniziative specifiche per una "sicurezza partecipata"

Le azioni messe in campo avranno lo scopo di assicurare una migliore fruibilita' dei contesti limitrofi alle stazioni con una collaborazione costante tra prefettura, Comune di Milano, forze di polizia, associazioni e cittadini per una "sicurezza partecipata". Una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Milano verifichera' lo stato di attuazione degli impegni assunti, tra i quali: realizzare campagne di sensibilizzazione nei confronti dei propri associati per rafforzare il sistema di 'sicurezza partecipata'; favorire la comunicazione alle forze di polizia di reati e attivita' illecite per un tempestivo intervento; promuovere tra gli associati l'installazione o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree di propria pertinenza, il posizionamento di manufatti (pilomat, fioriere, recinzioni) a protezione delle proprie pertinenze e anche la cura di piccole porzioni di spazio pubblico (come ad esempio le aiuole). Per il comparto del turismo e' prevista la promozione di corsi specifici di formazione per il personale addetto all'attivita' di receptionist mentre il Comune di Milano tra i suoi compiti ha quello di organizzare un palinsesto di eventi sportivi e ricreativi per giovani ma non solo cosi' da promuovere una sana frequentazione delle stazioni.

Granelli: "Un patto che crea sinergie e presidi per la sicurezza di Milano"

"Abbiamo l'idea di coinvolgere tutti per la sicurezza partecipata in tutte le stazioni della citta' di Milano - ha affermato il Prefetto - e attraverso il loro aiuto poter intervenire meglio nelle situazioni di degrado, per l'illuminazione pubblica, per il ripristino dell'ordine, oltre che per combattere i reati". "Questo patto - ha spiegato infatti l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli - e' importante perche' mette assieme e crea sinergie: forze dell'ordine, amministrazione comunale, gli alberghi, gli esercizi commerciali, tutte quelle che attivita' che aiutano a creare vita e a essere un presidio per la sicurezza".

Barbieri: "Stazioni, biglietti da visita della città. Aumentare la sicurezza, incrementa l'attrattività"

"Le stazioni ferroviarie e le aree ad esse circostanti - ha convenuto Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - sono le porte d'accesso per la citta', un biglietto da visita. Iniziative come questa contribuiscono ad accrescere la sicurezza, ma aiutano anche a consolidare l'attrattivita' internazionale di Milano e il turismo".

Il prefetto di Milano Sgaraglia: "Patto Stazioni Sicure per aumentare la percezione di sicurezza"

"C'e' questa grande percezione di insicurezza". Per questo "stiamo cercando di rendere effettiva la percezione di sicurezza. Gli interventi sono tanti, giornalieri, quotidiani, spesso fa piu' notizia il reato dell'intervento". Lo ha detto il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia a margine della firma in prefettura del patto Stazioni sicure. "Iniziative come queste vanno ad aumentare questa percezione di sicurezza", ha aggiunto. Cio' detto "i numeri" delle attivita' messe in campo, "sono molto importanti. I controlli sono stati effettuati in misura massiccia, con un grande intervento delle forze di polizia ma anche della Polizia Locale. Sono piu' che lusinghieri i risultati. I numeri dei reati stanno diminuendo ma l'attenzione rimane sempre massima perche' c'e' sempre questo senso di percezione dell'insicurezza".