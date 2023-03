Sicurezza, Romano La Russa: "Ascoltare allarme di Confcommercio"

‘Il grido d’allarme dei commercianti delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza che denunciano un aumento dei reati predatori, in particolare furti, scippi e borseggi, desta grande preoccupazione e va ascoltato. I dati che emergono dall’indagine di Confcommercio mostrano una situazione peggiore per la città di Milano dove i furti negli esercizi commerciali sono segnalati dal 36% degli esercenti intervistati, contro il 30% del totale su tutte le province coinvolte’.

Lo dichiara l’assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa, commentando l’indagine realizzata da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza intervistando 484 imprese su criminalità e sicurezza legati al territorio e presentata alla giornata nazionale “Legalità ci piace!”.‘

Per quanto riguarda il Comune di Milano, perché non funziona l’Unità Reati Predatori della polizia locale, richiesta dalla maggior parte dei commercianti’, aggiunge La Russa.‘ Sul tema dell’usura, fenomeno odioso che mette a rischio circa 31 mila piccole aziende, secondo le analisi di Confcommercio, il mio assessorato sta lavorando da tempo per creare una rete che coinvolga le istituzioni, gli imprenditori e le istituzioni per intervenire in modo tempestivo a difesa delle potenziali vittime. Regione Lombardia, inoltre, continua costantemente con la diffusione di campagne di comunicazione non soltanto sul rischio usura ma anche sulle misure e sui soggetti che possono fornire sostegno ai cittadini in situazione di grave indebitamento’, conclude.