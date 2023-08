Sicurezza stradale: nuova attivazione a Vaprio d’Adda

“Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” prosegue senza sosta la realizzazione delle attività previste dal piano pluriennale per raggiungere l’obiettivo europeo “Zero Vittime sulla Strada”. Al centro del progetto ci sono la salvaguardia degli utenti della strada e dell’ambiente, e in questa ottica sulla S.P. 104 Truccazzano-Trezzo entra in funzione un nuovo sistema di controllo semaforico.



L’ultimo apparato entrerà in funzione a partire da domenica 6 agosto 2023 nel Comune di Vaprio d’Adda all’incrocio tra la S.P. 104 Truccazzano-Trezzo e via Marconi, nei pressi della Biblioteca Comunale. Il sistema IoT intende dunque contrastare i passaggi col rosso. Grazie a telecamere integrate è in grado di individuare il passaggio con il semaforo rosso, di acquisire le immagini e di accertare e documentare attraverso i video le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini.



Come tutti i dispositivi IoT previsti all’interno del “Progetto Sicurezza MilanoMetropolitana”, anche questo apparato dialoga con la piattaforma CloudTITAN di Safety21.

Questa piattaforma è in dotazione alla Polizia Locale. Si tratta di un ecosistema innovativo gestito da remoto che rende più efficiente, veloce e sostenibile il controllo del territorio di Città Metropolitana di Milano.



L’attivazione del nuovo sistema di controllo semaforico sulla S.P. 104 Truccazzano-Trezzo incrocio con Via Marconi sarà supportata da una sistematica campagna di comunicazione, come previsto dal “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”. La campagna, che persegue finalità preventive, è volta a informare i cittadini della presenza del nuovo apparato e a sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento sempre più responsabile e virtuoso alla guida. Con lo scopo di creare i presupposti di una cultura del rispetto delle regole che guardi alla sicurezza stradale come un bene di tutti e, come tale, da tutelare.



Informazioni e dettagli relativi ai dispositivi attivati all'interno del "Progetto Sicurezza Milano Metropolitana" sono segnalati sul sito dedicato: https://progettosicurezzamilanometropolitana.it/