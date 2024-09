Sicurezza stradale, Sala: "Mobilità complessa, serve sinergia e sintesi col Ministero"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato l'importanza di trovare un accordo con il Ministero delle Infrastrutture per affrontare le sfide della mobilità urbana. Intervenuto durante la presentazione della campagna ONU per la sicurezza stradale, Sala ha evidenziato l'impegno del Comune nella battaglia per l'introduzione di sensori per l'angolo cieco sui veicoli, un'iniziativa cruciale per ridurre gli incidenti nelle grandi città. "La mobilità urbana è sempre più complessa, e per questo dobbiamo trovare una sintesi tra le nostre proposte e quelle del Ministero", ha dichiarato. Il sindaco ha ribadito che ogni vita risparmiata deve essere al centro delle politiche pubbliche, evidenziando la delicatezza della questione sicurezza stradale per una metropoli come Milano.

Sicurezza Stradale, interventi mirati per Milano

Sala ha poi specificato che la sicurezza stradale non può essere affrontata in modo ideologico, ma con pragmatismo. Tra gli interventi proposti, ha ricordato l'introduzione del limite di 30 km/h davanti alle scuole, un provvedimento che non implica un'estensione automatica del limite a tutta la città. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che il problema della sicurezza stradale non è esclusivamente legato alle automobili, ma coinvolge anche altri mezzi di trasporto, richiedendo così un approccio globale e coordinato. L’obiettivo è rendere le strade di Milano più sicure per tutti, attraverso una combinazione di misure preventive e innovative.