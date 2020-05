Silvia Romano, le forze dell'ordine pattugliano l'abitazione

"Perdonali Silvia. Perche' non sanno quello che dicono. Purtroppo, non sapranno mai cosa dire. Perche' anche se loro vanno in chiesa tutte le domeniche non sanno per quale dio pregare": è uno dei messaggi rimasti sulla vetrata del portone dell'abitazione in Casoretto di Silvia Romano, cooperante milanese liberata dopo un anno e mezzo di sequestro tra Kenya e Somalia. Lo ha scritto l'artista Riccardo dell'Orfano, e si conclude cosi': "E se l'umano che crede in dio diventa disumano, allora non credo piu' in dio, credo in me e in te Silvia Romano". Un altro messaggio è una poesia, "Canto per Silvia", in risposta ai tanti messaggi di odio e insulti ricevuti dalla giovane, che hanno portato ad aprire una inchiesta per minacce aggravate. Resta frequente il passaggio di pattuglie delle forze dell'ordine.

Silvia ai pm: "Serena nonostante le minacce"

Silvia è stata sentita come persona offesa ieri dal pm di Milano Alberto Nobili e si è detta "serena nonostante le minacce". Nobili coordina l'indagine che è stata affidata al Ros, e che al momento vede la raccolta e l'analisi di tutti i messaggi minatori. Tra questi, anche il post di Vittorio Sgarbi, che ha scritto: "Va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica". Parole delle quali, riferisce Repubblica, ha parlato la stessa 24enne nell'audizione di ieri. Inquirenti e investigatori hanno sentito anche la madre.